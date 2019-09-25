Политика

16:42 25.09.2019

Зеленский и Трамп проведут двухстороннюю встречу в среду

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Зеленский и Трамп проведут двухстороннюю встречу в среду

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двухстороннюю встречу с президентом США в Нью-Йорке в среду, сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель.

"Вчера президент Зеленский и госпожа Зеленская поговорили с президентом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме, организованном президентом и первой леди США. Сегодня у президентов двухсторонняя встреча!", - написала Мендель в Twitter в среду.

Она проиллюстрировала сообщение фотографией прошедшей во вторник встречи глав государств и первых леди.

Также фотографию этой встречи опубликовал в своем Twitter Зеленский.

"Сегодня продолжим в рабочем режиме!", - написал президент Украины.

Теги: #зеленский #трамп #встреча
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