Политика

15:27 25.09.2019

Зеленский и Лавров во время короткого общения по инициативе главы МИД РФ говорили о "нормандском формате"

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Зеленский и Лавров во время короткого общения по инициативе главы МИД РФ говорили о "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, по инициативе последнего, говорил с главой МИД РФ о подготовке встречи в "нормандском формате", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.

"В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, коротко обсудили "нормандский формат". Коротко обсудили", - рассказал агентству источник.

На данном приеме от имени Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН присутствовали сам президент США, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой во вторник встречался Зеленский, и другие мировые лидеры.

Теги: #лавров #нормандский_формат #зеленский #рфпл
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