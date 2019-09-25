Зеленский и Лавров во время короткого общения по инициативе главы МИД РФ говорили о "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, по инициативе последнего, говорил с главой МИД РФ о подготовке встречи в "нормандском формате", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.

"В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, коротко обсудили "нормандский формат". Коротко обсудили", - рассказал агентству источник.

На данном приеме от имени Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН присутствовали сам президент США, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой во вторник встречался Зеленский, и другие мировые лидеры.