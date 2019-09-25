Политика

15:08 25.09.2019

Кабмин уволил руководителей ряда госструктур

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Кабмин уволил руководителей ряда госструктур

Кабинет министров Украины уволил руководителей нескольких государственных структур.

Так, согласно сообщению пресс-службы правительства, из Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) уволили главу Сергея Кузьмина, из Государственной службы геологии и недр - главу Олега Кирилюка, из Государственного агентства лесных ресурсов - главу Владимира Бондаря, из Государственной архивной службы - главу Татьяну Баранову, из Национального агентства Украины по вопросам государственной службы - главу Константина Ващенко, из Государственного агентства резерва - главу Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова, из Государственного агентства по вопросам электронного правительства - главу Александра Рыженко.

Правительство также уволило главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка.

Среди других кадровых решений – Кабмин уволил четырех заместителей председателей Фонда государственного имущества Виталия Герца, Елену Короткую, Юрия Никитина, Виталия Трубарова.

Во время заседания министры также приняли заявления об увольнении и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака (с 1 октября 2019 года) и главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Теги: #кадры #кабмин
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