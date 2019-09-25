Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

Кабинет министров утвердил четырех советников по "большой" приватизации, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это техническое решение", - сказал Гончарук на пресс-брифинге в Киеве после заседания правительства в среду, однако названий компаний не уточнил.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал намерение правительства утвердить пять советников по "большой" приватизации для ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ), угольной компании "Краснолиманская", ГП "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Индар".

При этом в среду стало известно, что Фонд государственного имущества Украины за два дня до утверждения Верховной Радой его нового главы издал приказ об отказе от продажи 70,7016% акций ЧАО "Индар" на аукционе с привлечением советника в пользу возможного выкупа его нынешним миноритарным акционером на условиях преимущественного права на такой выкуп.