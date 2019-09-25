Политика

14:25 25.09.2019

Главы МИД Украины и Венгрии в Нью-Йорке обсудят двустороннее сотрудничество государств

1 мин читать
Главы МИД Украины и Венгрии в Нью-Йорке обсудят двустороннее сотрудничество государств

Министры иностранных дел Украины и Венгрии проведут встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто.

"Сегодня, насколько я знаю, в Нью-Йорке состоится очень важная встреча двух министров иностранных дел", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

По словам дипломата, на этой встрече главы МИД обсудят вопросы национальных меньшинств, энергетические и инфраструктурные вопросы, экономическое сотрудничество.

Посол Венгрии отметил важность большого количества инициатив нового украинского правительства для стабилизации бюджета. Вместе с тем он указал, что Венгрия может поделиться с украинскими партнерами знаниями о том, как преодолеть существующий экономический кризис.

Теги: #венгрия #встреча #оон #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 25.09.2019
Глава МИД Грузии в ООН призвал оказать воздействие на РФ в связи с ситуацией в Закавказье

Глава МИД Грузии в ООН призвал оказать воздействие на РФ в связи с ситуацией в Закавказье

10:04 25.09.2019
Джонсон преждевременно покинул ГА ООН и возвращается в Лондон

Джонсон преждевременно покинул ГА ООН и возвращается в Лондон

02:42 25.09.2019
Главы МИД государств-членов Совместной следственной группы отметили прогресс следствия по делу трагедии MH17

Главы МИД государств-членов Совместной следственной группы отметили прогресс следствия по делу трагедии MH17

19:05 24.09.2019
Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

18:46 24.09.2019
Трамп на ГА ООН призвал союзников увеличить расходы на оборону

Трамп на ГА ООН призвал союзников увеличить расходы на оборону

18:27 24.09.2019
Трамп пообещал гражданам США сохранить право на ношение оружия

Трамп пообещал гражданам США сохранить право на ношение оружия

18:25 24.09.2019
Трамп заявил об огромном влиянии на людей соцсетей и важности свободно высказывать свои мнения

Трамп заявил об огромном влиянии на людей соцсетей и важности свободно высказывать свои мнения

17:55 24.09.2019
Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН, что очень значимо - пресс-секретарь

Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН, что очень значимо - пресс-секретарь

17:22 24.09.2019
Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

17:17 24.09.2019
Трамп призвал Европу давать Украине больше денег

Трамп призвал Европу давать Украине больше денег

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

Зеленский о будущей встрече с Трампом: главное, чтобы США поддерживали Украину

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

Переговоры Зеленского и Путина пока возможны только в "нормандском формате", считает Богдан

Правительство Украины создало спецгруппу по расследованию аварий на дорогах

Британский парламент возобновил работу

Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

Игорь Клименко назначен новым главой Нацполиции Украины

Яровой назначен первым замглавы МВД, одним из замов стал Антон Геращенко

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

МВД предлагает назначить главой Нацполиции замглавы ведомства Игоря Клименко

Экс-глава МИД Климкин о начале процедуры импичмента Трампа: Теперь все понимают, на что способна Украина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА