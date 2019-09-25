Главы МИД Украины и Венгрии в Нью-Йорке обсудят двустороннее сотрудничество государств

Министры иностранных дел Украины и Венгрии проведут встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто.

"Сегодня, насколько я знаю, в Нью-Йорке состоится очень важная встреча двух министров иностранных дел", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

По словам дипломата, на этой встрече главы МИД обсудят вопросы национальных меньшинств, энергетические и инфраструктурные вопросы, экономическое сотрудничество.

Посол Венгрии отметил важность большого количества инициатив нового украинского правительства для стабилизации бюджета. Вместе с тем он указал, что Венгрия может поделиться с украинскими партнерами знаниями о том, как преодолеть существующий экономический кризис.