Правительство Украины создало спецгруппу по расследованию аварий на дорогах

Кабинет министров Украины создал специальную группу для расследования аварий на дорогах, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы отреагировали на поручение президента принять меры по усилению безопасности на дорогах.... и создали специальную группу, которая будет расследовать произошедшие аварии, в которых погибло много людей, чтобы понять, как это получилось, почему система не сработала, какие ошибки допустило государство, что такие случаи вообще стали возможными", - сказал премьер-министр в ходе пресс-брифинга после заседания правительства в Киеве в среду.

"Или это проблема с лицензированием, или это проблема с использованием не должным образом оборудованных транспортных средств, или проблема с освещением дорог – мы хотим понимать, в чем конкретно в данном случае была проблема", - подчеркнул он.

Помимо этого Гончарук поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подать до конца недели план мер, который правительство могло бы принять для снижения рисков дальнейших ДТП.

"Сегодня я получил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья этой недели подать нам план работы, первоочередных мер, что мы можем сделать как правительство, чтобы такие случаи происходили как можно реже, насколько это возможно. Вообще желательно, чтобы их не было", - резюмировал глава правительства.

Как сообщалось, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование недавно произошедших аварий с жертвами, а также указал на необходимость сделать безопасность пассажирских перевозок одним из приоритетных направлений деятельности правительства.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство предпринять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы", - говорится в сообщении Офиса президента на странице в Фейсбуке.

21 сентября рейсовый микроавтобус и грузовик столкнулись в Овидиопольском районе Одесской области, в результате погибли девять человек, несколько человек получили травмы.

22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик, погибли девять человек, еще 11 получили травмы