Политика

14:25 25.09.2019

Правительство Украины создало спецгруппу по расследованию аварий на дорогах

2 мин читать
Правительство Украины создало спецгруппу по расследованию аварий на дорогах

Кабинет министров Украины создал специальную группу для расследования аварий на дорогах, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы отреагировали на поручение президента принять меры по усилению безопасности на дорогах.... и создали специальную группу, которая будет расследовать произошедшие аварии, в которых погибло много людей, чтобы понять, как это получилось, почему система не сработала, какие ошибки допустило государство, что такие случаи вообще стали возможными", - сказал премьер-министр в ходе пресс-брифинга после заседания правительства в Киеве в среду.

"Или это проблема с лицензированием, или это проблема с использованием не должным образом оборудованных транспортных средств, или проблема с освещением дорог – мы хотим понимать, в чем конкретно в данном случае была проблема", - подчеркнул он.

Помимо этого Гончарук поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подать до конца недели план мер, который правительство могло бы принять для снижения рисков дальнейших ДТП.

"Сегодня я получил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья этой недели подать нам план работы, первоочередных мер, что мы можем сделать как правительство, чтобы такие случаи происходили как можно реже, насколько это возможно. Вообще желательно, чтобы их не было", - резюмировал глава правительства.

Как сообщалось, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование недавно произошедших аварий с жертвами, а также указал на необходимость сделать безопасность пассажирских перевозок одним из приоритетных направлений деятельности правительства.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство предпринять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы", - говорится в сообщении Офиса президента на странице в Фейсбуке.

21 сентября рейсовый микроавтобус и грузовик столкнулись в Овидиопольском районе Одесской области, в результате погибли девять человек, несколько человек получили травмы.

22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик, погибли девять человек, еще 11 получили травмы

Теги: #дтп #гончарук #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:49 25.09.2019
Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

14:37 25.09.2019
Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

14:15 25.09.2019
Кабмин 25 сентября внесет в Раду законопроект об обороте земель сельхозназначения

Кабмин 25 сентября внесет в Раду законопроект об обороте земель сельхозназначения

13:56 25.09.2019
Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

13:38 25.09.2019
Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

13:30 25.09.2019
Кабмин уволил главу ГАСИ и его заместителя

Кабмин уволил главу ГАСИ и его заместителя

04:24 25.09.2019
Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

Виновник "пьяного" ДТП на Рождество, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия, получил 4 года тюрьмы

19:01 24.09.2019
Нардепы от "Евросолидарности" требуют от Кабмина и Рады объяснить позиции Верещук по пересмотру подходов к отношений Украины с НАТО

Нардепы от "Евросолидарности" требуют от Кабмина и Рады объяснить позиции Верещук по пересмотру подходов к отношений Украины с НАТО

16:55 24.09.2019
Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

14:25 24.09.2019
Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

Зеленский о будущей встрече с Трампом: главное, чтобы США поддерживали Украину

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Переговоры Зеленского и Путина пока возможны только в "нормандском формате", считает Богдан

Главы МИД Украины и Венгрии в Нью-Йорке обсудят двустороннее сотрудничество государств

Британский парламент возобновил работу

Игорь Клименко назначен новым главой Нацполиции Украины

Яровой назначен первым замглавы МВД, одним из замов стал Антон Геращенко

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

МВД предлагает назначить главой Нацполиции замглавы ведомства Игоря Клименко

Экс-глава МИД Климкин о начале процедуры импичмента Трампа: Теперь все понимают, на что способна Украина

Глава МИД Грузии в ООН призвал оказать воздействие на РФ в связи с ситуацией в Закавказье

Джонсон преждевременно покинул ГА ООН и возвращается в Лондон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА