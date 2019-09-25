Политика

13:38 25.09.2019

Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

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Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

Кабинет министров Украины назначил еще 11 заместителей министров и государственных секретарей.

Так, согласно сообщению пресс-службы правительства, в Министерстве внутренних дел назначены первый заместитель Сергей Яровой и пять заместителей - Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили (с 26 сентября).

В Министерстве финансов назначили заместителя министра Павла Ходаковского и государственного секретаря министерства Константина Ващенко.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назначили первого заместителя Антона Колумбета, в Министерстве цифровой трансформации – государственного секретаря Александра Рыженко, в Министерстве юстиции - заместителя по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.

Правительство также уволило Алексея Перевезенцева с должности государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли и Владислава Андронова с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия.

В регионах правительство согласовало назначение Тараса Греня и Ивана Собко заместителями главы Львовской областной государственной администрации.

Теги: #кадры #кабмин
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