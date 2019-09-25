Политика

12:55 25.09.2019

Игорь Клименко назначен новым главой Нацполиции Украины

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Игорь Клименко назначен новым главой Нацполиции Украины

Заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначен на должность руководителя Нацполиции, сообщает департамент коммуникации МВД Украины в среду.

"25 сентября правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания Нацполиции. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил глава Нацполиции.

Он заявил, что намерен активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными громадами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

Клименко, 1972 г.р., с 1998 по 2004 гг работал в структуре управления МВД в Харьковской области, затем – Департамента кадрового обеспечения МВД, который возглавил в 2015 году.

Был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции - начальника департамента кадрового обеспечения в октябре 2017 года. С марта 2018 года – замглавы Национальной полиции.

В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью "Защитнику Отечества".

Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.

Теги: #клименко #кадры #нацполиция
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