Яровой назначен первым замглавы МВД, одним из замов стал Антон Геращенко

Первым заместителем министра внутренних дел Украины на заседании правительства назначен Сергей Яровой, одним из заместителей стан Антон Геращенко, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании Кабинета министров.

"Заместители Авакова: Яровой Сергей Анатольевич - первый зам", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Кроме того, заместителями главы МВД назначены Антон Геращенко, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.