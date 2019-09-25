Политика

12:45 25.09.2019

Яровой назначен первым замглавы МВД, одним из замов стал Антон Геращенко

1 мин читать
Яровой назначен первым замглавы МВД, одним из замов стал Антон Геращенко

Первым заместителем министра внутренних дел Украины на заседании правительства назначен Сергей Яровой, одним из заместителей стан Антон Геращенко, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании Кабинета министров.

"Заместители Авакова: Яровой Сергей Анатольевич - первый зам", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Кроме того, заместителями главы МВД назначены Антон Геращенко, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.

Теги: #геращенко #гончаренко #кадры #мвд #яровой
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 25.09.2019
МВД предлагает назначить главой Нацполиции замглавы ведомства Игоря Клименко

МВД предлагает назначить главой Нацполиции замглавы ведомства Игоря Клименко

10:17 25.09.2019
В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль Береговой охраны Турции

В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль Береговой охраны Турции

18:49 24.09.2019
Коберник уволили с ТСН.ua по сокращению штатов, она ушла в theБабель

Коберник уволили с ТСН.ua по сокращению штатов, она ушла в theБабель

18:39 24.09.2019
Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

18:01 24.09.2019
Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

17:07 24.09.2019
Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

16:32 24.09.2019
Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции Украины

Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции Украины

15:34 24.09.2019
Высший совет правосудия избрал нового председателя

Высший совет правосудия избрал нового председателя

11:31 24.09.2019
Давтян не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Давтян не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

12:08 23.09.2019
Кличко предложил своим заместителям Давтяну и Спасибко подать в отставку

Кличко предложил своим заместителям Давтяну и Спасибко подать в отставку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

Зеленский о будущей встрече с Трампом: главное, чтобы США поддерживали Украину

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

Экс-глава МИД Климкин о начале процедуры импичмента Трампа: Теперь все понимают, на что способна Украина

Глава МИД Грузии в ООН призвал оказать воздействие на РФ в связи с ситуацией в Закавказье

Джонсон преждевременно покинул ГА ООН и возвращается в Лондон

Зеленский о будущей встрече с Трампом: главное, чтобы США поддерживали Украину

Зеленский призвал премьера Италии инвестировать в Украину

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

США надеются на "светлое будущее" Афганистана, продолжат бороться с терроризмом - Трамп

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА