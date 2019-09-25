Политика

12:37 25.09.2019

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

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Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о конфиденциальном характере его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет CNN в среду.

На вопрос издания к главе украинского государства на полях Саммита ООН по целям устойчивого развития в Нью-Йорке Зеленский просто ответил, что его беседы с Трампом являются "частными и конфиденциальными".

На вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмма их разговора была обнародована, Зеленский ответил: "Посмотрим".

При этом, как отмечает издание, президент Украины не ответил на вопрос, понимал ли он, о что американская военная помощь Украине и расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера были связаны.

Теги: #сша #зеленский #трамп
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