Политика

12:14 25.09.2019

МВД предлагает назначить главой Нацполиции замглавы ведомства Игоря Клименко

1 мин читать
МВД предлагает назначить главой Нацполиции замглавы ведомства Игоря Клименко

Министерство внутренних дел Украины предлагает назначить главой Национальной полиции Украины замглавы Нацполиции Игоря Клименко, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства.

"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД. "Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - отметил нардеп.

Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.

Теги: #клименко #гончаренко #кадры #нацполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 25.09.2019
Яровой назначен первым замглавы МВД, одним из замов стал Антон Геращенко

Яровой назначен первым замглавы МВД, одним из замов стал Антон Геращенко

18:49 24.09.2019
Коберник уволили с ТСН.ua по сокращению штатов, она ушла в theБабель

Коберник уволили с ТСН.ua по сокращению штатов, она ушла в theБабель

18:39 24.09.2019
Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

18:01 24.09.2019
Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

17:07 24.09.2019
Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

16:32 24.09.2019
Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции Украины

Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции Украины

15:34 24.09.2019
Высший совет правосудия избрал нового председателя

Высший совет правосудия избрал нового председателя

11:31 24.09.2019
Давтян не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Давтян не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

12:08 23.09.2019
Кличко предложил своим заместителям Давтяну и Спасибко подать в отставку

Кличко предложил своим заместителям Давтяну и Спасибко подать в отставку

11:51 23.09.2019
Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя ОП

Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

Зеленский о будущей встрече с Трампом: главное, чтобы США поддерживали Украину

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "частные и конфиденциальные"

Экс-глава МИД Климкин о начале процедуры импичмента Трампа: Теперь все понимают, на что способна Украина

Глава МИД Грузии в ООН призвал оказать воздействие на РФ в связи с ситуацией в Закавказье

Джонсон преждевременно покинул ГА ООН и возвращается в Лондон

Зеленский о будущей встрече с Трампом: главное, чтобы США поддерживали Украину

Зеленский призвал премьера Италии инвестировать в Украину

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

США надеются на "светлое будущее" Афганистана, продолжат бороться с терроризмом - Трамп

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА