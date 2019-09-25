Политика

11:11 25.09.2019

Глава МИД Грузии в ООН призвал оказать воздействие на РФ в связи с ситуацией в Закавказье

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Глава МИД Грузии в ООН призвал оказать воздействие на РФ в связи с ситуацией в Закавказье

Грузия призывает международное сообщество оказать воздействие на РФ в связи с ситуацией на границе неподконтрольной правительству Южной Осетии, сообщает в среду пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства по итогам встреч главы грузинского МИД Давида Залкалиани "на полях" Генассамблеи ООН.

Поддержка Грузии в связи с ситуацией с Абхазией и Южной Осетией была высказана грузинскому министру на встречах с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, а также генсеками Совета Европы и ОБСЕ Турбьёрном Ягландом и Томасом Гремингером, говорится в сообщении.

По итогам переговоров Залкалиани заявил, что на встречах были рассмотрены пути урегулирования ситуации на границе Южной Осетии. По его словам, Грузия имеет поддержку со стороны международного сообщества в этом вопросе.

"С нашей стороны имеется к партнерам просьба, чтобы вопрос Грузии постоянно стоял в повестке дня отношений с Россией. Мы работаем со всеми, чтобы найти эффективные средства для урегулирования ситуации. Слушаем и принимаем во внимание рекомендации партнеров", - сказал министр.

Залкалиани также заявил, что Грузия просит международное сообщество оказать воздействие на РФ.

Теги: #оон #рф #грузия
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