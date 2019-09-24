Зеленский намерен пригласить Трампа посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить президента США Дональда Трампа посетить с официальным визитом Украину.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что обязательно пригласим, такого не было много лет, и, как говорят на английском, the time to visit Ukraine, поэтому мы ожидаем, что мы договоримся о визите", - сказал он в видеокомментарии по итогам первых двусторонних встреч в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

Зеленский отметил, что хочет не сам летать по различным странам, а чтобы лидеры других стран приезжали в Украину и видели, какая прекрасная Украина. "Нужно верить, прежде всего, не словам, а глазам. Поэтому я очень хочу, всех приглашаем, и все хотят, кстати, все ждут от нас приглашения, и как только я говорю, не хотят ли они приехать к нам, то все с удовольствием. И я думаю, что у нас в ближайший год, в ближайшие два года будут такие громкие визиты, американских, европейских лидеров. Всем добро пожаловать", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что в Нью-Йорке "говорят об Украине, не забывает никто Украину, всем интересно, что новая власть, все поддерживают". "Кстати, все знают многие из наших новых законов, я был впечатлен этим. Все подчеркивают, что у нас очень энергичные парни и девушки. Все говорят, что действительно видят быстрое реформирование", - сказал он.

Президент подчеркнул, что проводимые им в рамках рабочего визита в США двусторонние встречи касаются и политики санкций в отношении России.

"Все счастливы, что вернулись наши пленные, наши моряки. Все не понимают, как это произошло", - отметил он.

"Мы открыты. Все очень поддерживают, если мы будем проводить и большую приватизацию, и реформирование правоохранительных органов, и земельную реформу", - добавил Зеленский.