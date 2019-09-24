Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что для достижения и обеспечения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги.

"Смелость созидать мир требуется сегодня и в Украине. Президент Зеленский начал делать первые шаги, президент Путин смог ответить на это. Удалось добиться прогресса в эти последние недели. И мы также знаем, каков горизонт, какие следующие этапы здесь, Минские соглашения, способность созидать на местах наконец-то устойчивый мир", - сказал он, выступая в рамках общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник в Нью-Йорке.

Макрон также отметил, что в предстоящие недели состоится саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав государств и правительств.