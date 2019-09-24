Политика

20:11 24.09.2019

Зеленский призвал премьера Италии инвестировать в Украину

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Зеленский призвал премьера Италии инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Италии Джузеппе Конте вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности, порты, и особо отметил проведение большой приватизации в Украине.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник, встреча прошла в рамках участия Зеленского в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере", - говорится в сообщении.

Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

Теги: #президент #инвестиции #италия #премьер
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