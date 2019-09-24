Политика

20:05 24.09.2019

Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

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Премьер Италии Зеленскому: Санкции против РФ не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявляет, что введенные в отношении РФ санкции не могут быть сняты до восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского во вторник, об этом глава итальянского правительства заявил в ходе встречи с главой Украинского государства на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #италия #рф #санкции #премьер
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