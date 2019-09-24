Политика

20:03 24.09.2019

Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

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Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу для выяснения обстоятельств гибели журналиста Роккелли, в которой обвиняют украинца Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на востоке Украины.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, встреча прошла в рамках участия Зеленского в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 июля итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли в 2014 году. Суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, хотя обвинение просило о 17 годах заключения. В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что это решение суда будет обжаловано.

Теги: #президент #италия #маркив #премьер
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