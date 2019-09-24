США надеются на "светлое будущее" Афганистана, продолжат бороться с терроризмом - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его администрация надеется на то, что Афганистан сможет добиться процветания.

"Цель Америки не заключается в том, чтобы эти бесконечные войны продолжались. И руководствуясь этой целью, моя администрация надеется на светлое будущее в Афганистане", - сказал Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

Он отметил, что боевики "Талибана", выйдя из переговоров с США, приняли для себя решение продолжать осуществлять теракты.

"Мы продолжим работать с коалицией и нашими афганскими партнерами с тем, чтобы искоренить терроризм. И мы никогда не прекратим работать над тем, чтобы мир (в Афганистане - ИФ) стал реальностью", - добавил американский лидер.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами "Талибана", а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с талибами из-за продолжающейся террористической деятельности движения.

В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями.

После того, как Трамп аннулировал итоги переговоров делегаций США и талибов, представители движения посетили Москву, Тегеран и Пекин.