Политика

19:05 24.09.2019

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

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Зеленский на встрече со Столтенбергом: Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны

Президент Украины Владимир Зеленский "на полях" Генеральной ассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях ГА ООН-2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник вечером по киевскому времени.

Глава Украинского государства выразил надежду, что визит Североатлантического совета НАТО в Украину будет способствовать активизации практического сотрудничества с альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, а также широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Во время встречи речь шла и о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины.

Приоритетным направлением работы президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Кроме того, Зеленский и Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.

"Мы устали слышать слово "коррупция". Мы серьезно настроены её преодолеть. Верховная Рада уже принимает законопроекты по реформированию правоохранительных органов, скоро запустим Службу финансовых расследований. 5 сентября у нас начал работать Высший антикоррупционный суд, и мы ожидаем приговоры", - отметил президент.

Теги: #встреча #нато #лидеры
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