Политика

18:46 24.09.2019

Трамп на ГА ООН призвал союзников увеличить расходы на оборону

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Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, призвал союзников его страны увеличить расходы на оборону.

"Мы активизируем работу в рамках наших альянсов, давая ясно понять, что мы ожидаем, что все наши партнеры будут платить справедливо за расходы на обороны", - сказал Трамп.

"США в настоящий момент самая мощная страна в мире. Надеюсь, что США никогда не придется воспользоваться этой силой", - отметил президент США.

Американский лидер в прошлом неоднократно выражал недовольство тем, как партнеры по НАТО выполняют свои обязательство по увеличению расходов на оборону.

Теги: #сша #оборона #трамп #оон
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