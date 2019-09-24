Трамп заявил об огромном влиянии на людей соцсетей и важности свободно высказывать свои мнения

Социальные сети оказывают огромное влияние на пользователей, и США не позволят им лишить людей возможности высказывать свое мнение, заявил президент США Дональд Трамп.

"Даже в свободных странах мы видим... новые угрозы свободе. Небольшое число социальных сетей завладевают огромной властью над тем, что мы можем видеть, и над тем, что нам позволено говорить", - заявил Трамп во вторник на Генассамблее ООН.

По словам Трампа, его администрация "ясно дала понять компаниям, владеющим социальными сетями, что мы будем отстаивать право на свободу слова".

"Свободное общество не может позволить социальным сетям заглушить голоса людей", - сказал Трамп, добавив, что "свободу и демократию необходимо постоянно охранять и защищать".

"Мы должны скептически относиться к тем, кто жаждет подчинения и контроля", - сказал президент.

Сам Трамп активно использует соцсети для того, чтобы делиться мыслями по беспокоящим его вопросам. В частности, он ежедневно пишет сообщения в "Твиттере".