Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября будет выступать первым во второй день общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которые являются основными выступлениями, где поднимаются наиболее волнующие мировое сообщество вопросы.

"Владимир Зеленский выступает на уровне наивысших руководителей государств, в общих дебатах. Его выступление открывает завтра (25 сентября – ИФ) второй день этих дебатов, и это очень весомо. Сегодня (24 сентября – ИФ) на общих дебатах выступает президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, их открывает генсек ООН Антониу Гутерриш", - сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Мендель отметила, что общие дебаты – это основные выступления, где поднимаются вопросы, которые больше всего волнуют мировое сообщества, и где страна имеет возможность проговорить основные вопросы, которые стоят в ее повестке дня на мировой арене.

"На общих дебатах страны представлены на наивысшем уровне, президентами, премьер-министрами или другими главами государств, либо же главами делегаций от стран", - указала она.

Мендель также добавила, что помимо общих дебатов в ООН происходят дополнительные выступления представителей различных государств, которые касаются профильных тем. Например, это могут быть выступления, посвященные исключительно климатическим изменениям, энергетике и другим темам.