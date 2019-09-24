Политика

17:32 24.09.2019

Трамп готов вновь замораживать средства Украине, если Европа не будет оказывать ей поддержку

2 мин читать
Трамп готов вновь замораживать средства Украине, если Европа не будет оказывать ей поддержку

 Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

"Мое недовольство (Европой - ИФ) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства - ИФ), и я буду замораживать (средства - ИФ) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - заявил Трамп журналистам "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время он подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства. "Что касается тех средств, то средства были выплачены, они были полностью выплачены", - сказал Трамп.

12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон был намерен дополнительно выделить $250 млн.

Затем в СМИ появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена - Хантера.

Ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Теги: #сша #трамп #украина #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:27 24.09.2019
Трамп пообещал гражданам США сохранить право на ношение оружия

Трамп пообещал гражданам США сохранить право на ношение оружия

18:25 24.09.2019
Трамп заявил об огромном влиянии на людей соцсетей и важности свободно высказывать свои мнения

Трамп заявил об огромном влиянии на людей соцсетей и важности свободно высказывать свои мнения

17:55 24.09.2019
Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН

Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН

17:22 24.09.2019
Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

17:17 24.09.2019
Трамп призвал Европу давать Украине больше денег

Трамп призвал Европу давать Украине больше денег

10:19 24.09.2019
Зеленский надеется на "предметную, мощную" встречу с Трампом

Зеленский надеется на "предметную, мощную" встречу с Трампом

09:03 24.09.2019
Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в Нью-Йорке за поддержку Украины

Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в Нью-Йорке за поддержку Украины

08:56 24.09.2019
Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни заморозки

Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни заморозки

08:19 24.09.2019
Чрезвычайный уровень пожарной опасности удержится в Украине в ближайшее время

Чрезвычайный уровень пожарной опасности удержится в Украине в ближайшее время

07:51 24.09.2019
В Полтавской области огонь уничтожил 60 га кукурузы

В Полтавской области огонь уничтожил 60 га кукурузы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН

Трамп призвал Европу давать Украине больше денег

Стефанчук предлагает штрафовать депутатов-"кнопкодавов"

Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с процедурой импичмента

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук предлагает штрафовать депутатов-"кнопкодавов"

Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, вводящий контрактную госслужбу

Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с процедурой импичмента

Украина не позволит РФ разыгрывать карту с "федерализацией", убежден секретарь СНБО

Секретарь СНБО предлагает развитие Донбасса с привлечением помощи международных организаций и без российских инвестиций

Давтян не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Кличко вскоре представит обновленную политсилу, с которой пойдет на местные выборы

Зеленский подписал изменения в закон об обороне Украины

Трамп не видит необходимости в посредничестве Макрона по Ирану

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА