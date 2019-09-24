Трамп готов вновь замораживать средства Украине, если Европа не будет оказывать ей поддержку

Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

"Мое недовольство (Европой - ИФ) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства - ИФ), и я буду замораживать (средства - ИФ) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - заявил Трамп журналистам "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время он подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства. "Что касается тех средств, то средства были выплачены, они были полностью выплачены", - сказал Трамп.

12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон был намерен дополнительно выделить $250 млн.

Затем в СМИ появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена - Хантера.

Ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.