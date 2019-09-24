Политика

17:17 24.09.2019

Трамп призвал Европу давать Украине больше денег

1 мин читать
Трамп призвал Европу давать Украине больше денег

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что странам Европы следует оказывать больше финансовой помощи Украине.

"Я настаиваю на том, чтобы Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?" - спросил Трамп, беседуя с журналистами "на полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что больше помощи Украине должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

Президент США также в очередной раз сообщил, что в конце июля у него состоялся "превосходный" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого он не оказывал на него никакого давления.

"Когда вы увидите стенограмму разговора, которую, я предполагаю, вы увидите в определенный момент, вы поймете, что этот телефонный разговор был превосходным, он просто не мог быть лучше. И даже украинская сторона опубликовала заявление, что это был прекрасный разговор, и не оказывалось никакого давления", - сказал он.

Теги: #сша #зеленский #трамп #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:27 24.09.2019
Трамп пообещал гражданам США сохранить право на ношение оружия

Трамп пообещал гражданам США сохранить право на ношение оружия

18:25 24.09.2019
Трамп заявил об огромном влиянии на людей соцсетей и важности свободно высказывать свои мнения

Трамп заявил об огромном влиянии на людей соцсетей и важности свободно высказывать свои мнения

17:55 24.09.2019
Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН

Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН

17:32 24.09.2019
Трамп готов вновь замораживать средства Украине, если Европа не будет оказывать ей поддержку

Трамп готов вновь замораживать средства Украине, если Европа не будет оказывать ей поддержку

17:22 24.09.2019
Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

13:46 24.09.2019
Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, вводящий контрактную госслужбу

Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, вводящий контрактную госслужбу

13:02 24.09.2019
Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

12:40 24.09.2019
Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с процедурой импичмента

Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с процедурой импичмента

12:19 24.09.2019
Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес, включая декриминализацию фиктивного предпринимательства

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес, включая декриминализацию фиктивного предпринимательства

11:06 24.09.2019
Зеленский подписал изменения в закон об обороне Украины

Зеленский подписал изменения в закон об обороне Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский выступит первым во второй день общих дебатов Генассамблеи ООН

Трамп готов вновь замораживать средства Украине, если Европа не будет оказывать ей поддержку

Стефанчук предлагает штрафовать депутатов-"кнопкодавов"

Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с процедурой импичмента

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук предлагает штрафовать депутатов-"кнопкодавов"

Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Украина не позволит РФ разыгрывать карту с "федерализацией", убежден секретарь СНБО

Секретарь СНБО предлагает развитие Донбасса с привлечением помощи международных организаций и без российских инвестиций

Давтян не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Кличко вскоре представит обновленную политсилу, с которой пойдет на местные выборы

Зеленский надеется на "предметную, мощную" встречу с Трампом

Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в Нью-Йорке за поддержку Украины

Трамп не видит необходимости в посредничестве Макрона по Ирану

Трамп и Дуда обсудили, как остановить "Северный поток-2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА