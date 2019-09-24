Политика

13:46 24.09.2019

Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, вводящий контрактную госслужбу

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Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, вводящий контрактную госслужбу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (законопроект №1066), сообщает сайт глава государства.

Верховная Рада 19 сентября поддержала во втором чтении и в целом данный законопроект, он позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту.

Со вступления в силу закона, помимо категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет министров.

Теги: #госслужба #зеленский #закон
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