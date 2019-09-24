Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, вводящий контрактную госслужбу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (законопроект №1066), сообщает сайт глава государства.

Верховная Рада 19 сентября поддержала во втором чтении и в целом данный законопроект, он позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту.

Со вступления в силу закона, помимо категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет министров.