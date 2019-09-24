Зеленский ветировал закон о ВСК Рады с процедурой импичмента

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето и вернул со своими предложениями в парламент закон о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады (законопроект №1098).

Согласно информации на сайте парламента, документ возвращен с предложениями главы государства 23 сентября. Текст предложений Зеленского в настоящее время не обнародован. Верховная Рада 8-го созыва приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 6 июня 2019 года. Проект закона был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года.

Документ призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

В один день с наложением вето на закон о ВСК Зеленский подписал закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (законопроект №1012). Этот проект закона инициировал сам Зеленский. Верховная Рада 9-го созыва приняла законопроект за основу и в целом 10 сентября.

Согласно данному закону, в случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды.

"В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада… принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента… Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.