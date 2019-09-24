Политика

12:24 24.09.2019

Украина не позволит РФ разыгрывать карту с "федерализацией", убежден секретарь СНБО

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Украина не позволит РФ разыгрывать карту с "федерализацией", убежден секретарь СНБО

Украина не хочет, чтобы "особый статус" для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был инструментом для давления на внутреннюю политику страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в интервью испанской газете El Pais.

"Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства", - сказал Данилюк, сообщила пресс-служба СНБО.

Теги: #федерализация #снбо #данилюк #донбасс
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