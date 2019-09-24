Секретарь СНБО предлагает развитие Донбасса с привлечением помощи международных организаций и без российских инвестиций

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк предлагает новую концепцию развития территории Донецкой и Луганской областей на линии фронта с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", в частности, рассчитывает на привлечение международных организаций для возобновления экономики.

В интервью испанской газете El Pais, выдержки из которого приводит пресс-служба СНБО, Данилюк отметил, что необходимо сконцентрировать финансовые ресурсы на востоке Украины.

Он напомнил, что для запуска плана восстановления Восточной Украины был избран город Мариуполь, где в октябре состоится форум инвесторов.

По словам Данилюка, на востоке страны должны заработать "новые больницы" и "новые школы", чтобы "Донбасс стал лицом реформ" в медицине и образовании. Кроме того, должны быть созданы условия для развития бизнеса с помощью соответствующего пакета мер по стимулированию малого и среднего бизнеса, прежде всего, для создания инфраструктуры и строительства дорог.

Секретарь СНБО отметил, что рассчитывает на участие международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), необходимо также привлекать местные бюджеты, убежден он.

"Мы должны это сделать сейчас. Я передал эту концепцию правительству", - сказал Данилюк.

Он не озвучивает суммы средств для восстановления Донбасса. "Необходимо точно все рассчитать", - подчеркнул секретарь СНБО.

На вопрос о том, будут ли привлечены российские инвестиции, Данилюк сказал: "Нам не нужны российские инвестиции". По его словам, эти средства должны быть выплачены территориям после их реинтеграции за причиненный вред.

"Война очень дорого нам стоит, но не мы ее начинали", - сказал Данилюк, напомнив, что Украина тратит 5,4% ВВП на оборону и безопасность, выплачивает пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых более 1,3 миллиона человек.

"Мы не получаем налогов от компаний, которые давали значительные поступления в бюджет. В результате войны мы сократили торговлю с Россией, которая использует свои транзитные рычаги, препятствуя нам вести торговые отношения с другими постсоветскими странами, такими, как Казахстан. (…) Украинские компании находят новые альтернативные рынки в Европе, таким образом, потери с одной стороны превращаются в достижения с другой", - оценил ситуацию секретарь СНБО.