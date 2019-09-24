Давтян не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Заместитель главы Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян заявил, что не писал заявления об увольнении с должности и не собирается это делать.

"Заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - написал Давтян на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что хочет "продолжить работать для блага киевлян".

Как сообщалось, 23 сентября городской голова Киева Виталий Кличко попросил заместителей главы КГГА Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке, Кличко намерен подать соответствующие проекты представлений на увольнение в Кабинет министров.

По словам мэра, обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником Максимом Бахматовым, который в будущем также будет назначен его заместителем.

Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы КГГА в 2016 и в 2017 годах соответственно.

Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.