Политика

11:25 24.09.2019

Кличко вскоре представит обновленную политсилу, с которой пойдет на местные выборы

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Кличко вскоре представит обновленную политсилу, с которой пойдет на местные выборы

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил о намерении в ближайшее время представить обновленную политическую силу, с которой он будет участвовать в местных выборах.

"Мы однозначно будем принимать участие в выборах, в ближайшее время представим обновленную политическую силу. Также, убежден, нужно договариваться об объединении усилий - для того, чтобы город Киев развивался", - сказал Кличко в эфире телеканала "Киев", цитирует пресс-служба мэра.

Он считает необходимым принять такой закон о столице, который будет гарантировать Киеву развитие самоуправления, обеспечит киевлянам право выбирать власть в своем городе.

Кличко также подчеркнул, что борется, в первую очередь, за право киевлян избирать власть, за принципы демократии и самоуправления.

"Речь не идет о фамилиях или каких-то политических силах. А о ключевых принципах самоуправления, децентрализации. Чтобы киевляне выбирали человека, который берет перед ними обязательство воплотить ту программу развития города, которую презентует жителям. И потом отвечает перед людьми за свою работу", - отметил мэр.

Кличко – лидер партии "Удар".

Теги: #киев #кличко #выборы
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