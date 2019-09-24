Зеленский подписал изменения в закон об обороне Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об обороне Украины" (законопроект №1011), согласно которому глава государства будет утверждать план обороны Украины и военно-административное деление территории государства.

"23.09.2019 - Возвращен с подписью от президента", - говорится в разделе "Даты и состояние прохождения" соответствующей законодательной инициативы на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла данный закон 20 сентября.

Законом дано определение понятию "план обороны Украины". Это будет составляющая часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и прочих мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите Украины в случае агрессии или вооруженного конфликта.

Согласно принятому закону, для организации обороны государства президент Украины по представлению Кабинета министров утверждает структуру плана обороны Украины, план обороны и военно-административное деление территории государства.

Порядок разработки плана обороны Украины определяется Кабмином.