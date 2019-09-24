Трамп не видит необходимости в посредничестве Макрона по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает полезной идею о посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона для решения проблем между Вашингтоном и Тегераном.

"Я не думаю, что нам нужен посредник", - сказал Трамп, слова которого приводят американские журналисты.

"Они (иранцы - ИФ) и так знают, кому звонить (если захотят начать переговоры с США - ИФ), - добавил Трамп.

Он в очередной раз сообщил, что пока не планирует проводить встречу "на полях" ГА ООН с президентом Ирана Хасаном Рухани. "Но я никогда не исключаю любое развитие событий", - добавил президент США.

В последние месяцы Макрон предпринимает усилия, чтобы попытаться найти способы устранения противоречий между США и Ираном.