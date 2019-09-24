Политика

00:05 24.09.2019

Встреча в нормандском формате пройдет в течение ближайших недель

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Встреча в нормандском формате пройдет в течение ближайших недель

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель, сообщил российским журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - сказал он.

Теги: #президент #франция #встреча #формат
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