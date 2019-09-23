Политика

19:59 23.09.2019

Трамп не верит в угрозу импичмента

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Трамп не верит в угрозу импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обращает внимания на угрозы ряда представителей Демократической партии инициировать процедуру импичмента в отношении него, сообщают американские СМИ.

На вопрос журналиста, воспринимает ли он всерьез такие угрозы со стороны демократов, Трамп ответил: "Абсолютно не всерьез".

В США растет число конгрессменов-демократов, которые считают необходимым начать процедуру импичмента в отношении Трампа из-за предписываемых ему попыток оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Ряд американских СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом президента США Руди Джулиани по вопросу этого расследования.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года.

Также адвокат Трампа призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

Теги: #президент #позиция #импичмент
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