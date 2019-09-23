Политика

19:54 23.09.2019

Украина открыта к диалогу и совместным проектам с Японией – Разумков на встрече с делегацией

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Украина открыта к диалогу и совместным проектам с Японией – Разумков на встрече с делегацией

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на углубление конструктивного сотрудничества с Японией, обмен опытом в сфере безопасности и использования атомной энергии.

"Украина готова к сотрудничеству, к углублению отношений и конструктивного взаимодействия между Украиной и Японией. Мы всегда открыты к диалогу и совместным проектам. Надеюсь, будем эффективными в сотрудничестве", - сказал Разумков на встрече с делегацией Палаты представителей парламента Японии и главой парламентской ассоциации дружбы "Япония – Украина" Эисуке Мори (Eisuke Mori), сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Он поблагодарил Японию за постоянную поддержку, в частности, в вопросах территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий.

В свою очередь, Мори отметил, что цель его визита - ознакомление с работой Верховной Рады, конституционными процессами и расширение двустороннего сотрудничества с украинским парламентом. "Я уверен в создании прочного партнерства в будущем. Наша встреча даст толчок для сотрудничества между двумя странами", - сказал он.

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил о создании группы дружбы с Японией, которая сейчас самая многочисленная в парламенте Украины.

Теги: #япония #партнерство #рада
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