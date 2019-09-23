Политика

14:18 23.09.2019

Порошенко вновь заявил о необходимости ПДЧ для Украины

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Порошенко вновь заявил о необходимости ПДЧ для Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден в необходимости подписания Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

Об этом он сказал в понедельник в Киеве, комментируя информацию о том, что в команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить "на столетия" суверенитет и территориальную целостность Украины.

Порошенко подчеркнул: "Называется этот договор НАТО. Подпишите, присоединитесь и не нужно изобретать велосипед".

Политик напомнил, что первым этапом является План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ). "Но для этого надо в декабре…на саммит НАТО поехать. В повестку дня – включить вопрос относительно Плана действий относительно членства в НАТО для Украины", - сказал он.

Теги: #порошенко #пдч #нато
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