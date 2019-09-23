Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя ОП
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юлию Ковалив на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины (ОП).
Соответствующий указ от 20 сентября 2019 года размещен на сайте главы государства в понедельник.
Ковалив – глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины, бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины, экс-член НКРЭКУ и экс-глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".