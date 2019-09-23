Политика

11:50 23.09.2019

Кличко назначил Бахматова своим советником

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Кличко назначил Бахматова своим советником

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Максима Бахматова своим советником.

"Я рад представить Максима Бахматова", - сказал Кличко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Представляя Бахматова, он заявил, что городу необходим кризис-менеджер, который сможет бороться с новыми вызовами.

Бахматов, 1978 г.р., украинский предприниматель в сфере IT и инноваций, в 2015-17 гг был генеральным директором Национального экспоцентра Украины. Ранее был телеведущим, шоуменом, продюсером, в частности, резидентом КВН и Comedy Club в Украине.

Теги: #кличко #кадры #советник
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