Политика

11:42 23.09.2019

Глава МИД Украины считает, что на Зеленского не оказывалось давление во время телефонного разговора с Трампом

2 мин читать
Глава МИД Украины считает, что на Зеленского не оказывалось давление во время телефонного разговора с Трампом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что на президента Украины Владимира Зеленского не оказывалось никакого давления во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в конце июля.

"Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить. Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным, и касался многих вопросов", - сказал он в интервью "Громадському".

По его мнению, противостояние, в которое Украину пытаются затянуть, все подозрения, что "Украина помогала демократам, не хотели, чтобы президентом был Трамп" – это результат "неполной информированности".

"К большому сожалению, мы потеряли в темпе нашего развития. Люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда пытались ценить помощь от обеих партий. Это гарантировало нам, что с изменением администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США. Действительно американские президенты поддерживали нас, и мы ценим поддержку Конгресса. Но это не значит, что хотели бы помочь, и даже могли бы в теории помочь одной из партий", - подчеркнул Пристайко.

Глава МИД также указал, что Украина – независимое государство, "у нас есть свои тайны". "Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственное условие, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в США, получать эту информацию", - отметил он.

Говоря о встрече помощника Зеленского Андрея Ермака в июле с частным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, Пристайко сказал, что ничего удивительного в этом нет. "Ермак - тоже адвокат. Я не вижу противоречия. Он - советник президента и его помощник. Если для конкретных полномочий или вопросов используется менее формальный механизм, чем МИД, это нормально, так все делают. Единственное, что отличает нашу нынешнюю ситуацию от многих предыдущих, - мы с Андреем Ермаком постоянно находимся в очень близкой коммуникации", - пояснил он.

Теги: #зеленский #трамп #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:45 23.09.2019
Зеленский подписал закон об импичменте

Зеленский подписал закон об импичменте

10:26 23.09.2019
У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

10:17 23.09.2019
Помощник Зеленского Ермак: мы не допустим федерализации Украины и потери территорий, но хотим прекратить войну и реинтегрировать Донбасс

Помощник Зеленского Ермак: мы не допустим федерализации Украины и потери территорий, но хотим прекратить войну и реинтегрировать Донбасс

05:17 23.09.2019
Кандидат в президенты США Байден потребовал расследования заявлений Трампа президенту Украины

Кандидат в президенты США Байден потребовал расследования заявлений Трампа президенту Украины

02:56 23.09.2019
Армения и Азербайджан проведут в Нью-Йорке министерскую встречу по Карабаху

Армения и Азербайджан проведут в Нью-Йорке министерскую встречу по Карабаху

18:30 22.09.2019
Трамп заявил, что обсуждал с Зеленским по телефону коррупцию и упоминал Байдена

Трамп заявил, что обсуждал с Зеленским по телефону коррупцию и упоминал Байдена

23:51 21.09.2019
Имплементация "формулы Штайнмайера" – не разовое решение, она ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться – помощник Зеленского

Имплементация "формулы Штайнмайера" – не разовое решение, она ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться – помощник Зеленского

17:11 21.09.2019
Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: Не было сказано ничего неправильного

Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: Не было сказано ничего неправильного

21:05 20.09.2019
Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

20:49 20.09.2019
Зеленский издал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции

Зеленский издал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон об импичменте

Помощник Зеленского Ермак: встреча с Джулиани была моей инициативой

У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

Помощник Зеленского Ермак: мы не допустим федерализации Украины и потери территорий, но хотим прекратить войну и реинтегрировать Донбасс

Трамп заявил, что обсуждал с Зеленским по телефону коррупцию и упоминал Байдена

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя ОП

Кличко назначил Бахматова своим советником

Помощник Зеленского Ермак: встреча с Джулиани была моей инициативой

Трамп считает, что европейские страны недостаточно помогают Украине финансово

Украинская сторона СЦКК: НВФ РФ не выполнили обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения у Станицы Луганской

Эр-Рияд будет считать актом войны атаку на Saudi Aramco, если выяснится, что она совершена с территории Ирана

Порошенко призывает не играть в пересмотр "Минска": у нас есть 13 пунктов Минских соглашений и "дорожная карта" их имплементации

Часть украинской делегации планирует участие в предстоящей сессии ПАСЕ

Нардепы от "Слуги народа" Потураев и Чернев возглавили делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

Украина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА