Политика

10:26 23.09.2019

У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

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У Зеленского хотят масштабного договора для гарантирования суверенитета и территориальной целостности Украины

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить "на столетия" суверенитет и территориальную целостность Украины, чего не обеспечил в свое время Будапештский меморандум, сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - сказал он в интервью "Левому берегу".

Ермак указал, что поскольку у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые Украина сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, то он считает, что как "один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций".

Говоря о возможности присоединения США к переговорам в "нормандском формате", Ермак отметил, что президент Зеленский уже озвучил четкую стратегию, что пока есть переговоры в Минске и "нормандский" формат, и Украина сделает всё, чтобы двигаться в этих рамках.

"Если на каком-то этапе мы поймём, что "нормандский" формат не работает, будем искать другие форматы", - добавил он.

Теги: #зеленский #договор #ермак #сувернитет
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