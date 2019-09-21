Политика

17:11 21.09.2019

Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: Не было сказано ничего неправильного

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Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: Не было сказано ничего неправильного

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было сказано ничего противозаконного.

"Фейковые медиа и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться как можно дальше от требования Джо Байдена (бывший вице-президент США Джо Байден ИФ), чтобы украинское правительство уволило прокурора, который расследовал (дело) его сына, или они не получат очень большое количество денег США. Таким образом, они сфабриковали историю обо мне и совершенно прекрасной и обычной беседе, которая была у меня с новым президентом Украины", - написал Трамп в своем микроблоге в Твиттере в субботу.

По его словам, не было сказано ничего, "что было бы в любом случае неправильно, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой".

Ранее Байден призвал Трампа обнародовать расшифровку (стенограмму) разговора с Зеленским. Такой призыв последовал после того, в СМИ появилась информация о том, что американский разведчик написал жалобу на американского президента из-за "тревожного обещания" иностранному лидеру (речь может идти об Украине и ее президенте).

Байден отметил, что Трамп "использует влияние и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

Теги: #зеленский #трамп
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