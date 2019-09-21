Часть украинской делегации планирует участие в предстоящей сессии ПАСЕ

Представители предыдущей делегации Верховной Рады в ПАСЕ, которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ПАСЕ, сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко.

"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - написал Гончаренко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он подчеркнул, что Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября, то есть "действующим остается старый состав делегации".

"Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций", - считает Гончаренко.

Он также отмечает важность того, чтобы в работе сессии ПАСЕ приняла участие новая глава украинской делегации Елизавета Ясько.

"Надо входить в курс дела и продолжить работу по формированию коалиции стран, которые будут бороться за сохранение Совета Европы как авторитетной международной организации, отстаивающей демократию, права человека и верховенство права. Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить", - подытожил нардеп.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

В состав украинской делегации входят, в частности, Юлия Лёвочкина от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Алексей Гончаренко от "Евросолидарности".