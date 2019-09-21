Нардепы от "Слуги народа" Потураев и Чернев возглавили делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

Верховная Рада избрала народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева главой постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а парламентария от этой же фракции Егора Чернева – главой делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

"Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев - в ПА НАТО", - написал глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он отметил, что на текущей неделе парламент создал постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, также продолжится работа с организациями ГУАМ, ПАЧЭС, Евронест.