Политика

11:08 21.09.2019

Украина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ

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Украина не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

"Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.

Как сообщалось, накануне состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады ПАСЕ)

Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

Теги: #яременко_богдан #пасе
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