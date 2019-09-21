Политика

11:01 21.09.2019

Украинская сторона СЦКК констатирует очередные нарушения "режима тишины" на Донбассе

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Украинская сторона СЦКК констатирует очередные нарушения "режима тишины" на Донбассе

Украинская сторона совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила об очередном нарушении режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков.

"20 сентября враг осуществил обстрел в районе населенного пункта Новозвановка, применив запрещенные минометы калибра 82 мм (10 мин). Кроме того, сегодня оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Водяное, применивши минометы калибра 82 мм", - сообщается на странице Объединенных сил в субботу.

Теги: #оос #режим_тишины #сцкк
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