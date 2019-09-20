Политика

22:01 20.09.2019

Предложения Великобритании по новой сделке не удовлетворили Брюссель

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Предложения Великобритании по новой сделке не удовлетворили Брюссель

      Новые предложения Великобритании по Brexit не соответствуют требованиям Брюсселя, согласно информации Еврокомиссии, с которой удалось ознакомиться журналистам британского телеканала Sky News.

      По данным телеканала, в документе говорится, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений" для "страховочного плана" ("бэкстопа") по ирландской границе.

      В частности, проект не предусматривает ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между Югом и Севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.

      Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз заявил, что, несмотря на вероятность заключения сделки с Брюсселем, Британия все равно готовится к "жесткому" выходу из ЕС 31 октября.

      Накануне агентство Associated Press сообщило, что британское правительство направило ЕС предложения по переработке сделки по Brexit.

      В Брюсселе подтвердили, что получили от Великобритании документы, касающиеся Brexit.

      "На их основании мы проведем технические дискуссии сегодня и завтра по некоторым вопросам, связанным с таможней, товарами производственного назначения, а также санитарными и фитосанитарными нормами", - заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева. По ее словам, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с Джонсоном заверил того, что сделка Брюсселя и Лондона "желаема и все еще возможна".

      Юнкер также признался, что он не против исключить из соглашения по Brexit пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе") по ирландской границе, однако не ранее того момента, когда цели, выполнение которых предусмотрено при помощи "бэкстопа", можно будет добиться другим путем.

      Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября. И Лондон, и Брюссель заявляют, что возможность согласовать условия выхода Великобритании из ЕС пока остается.

Теги: #великобритания #евросоюз #брексит
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