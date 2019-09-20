Политика

18:48 20.09.2019

Порошенко обсудил с Миссией МВФ проект госбюджета-2020, независимость НБУ и возможную ревизию национализации ПриватБанка

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Порошенко обсудил с Миссией МВФ проект госбюджета-2020, независимость НБУ и возможную ревизию национализации ПриватБанка

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу встретился с представителями Миссии Международного валютного фонда проект государственного бюджета Украины на 2020 год и другие актуальные вопросы.

"С представителями Миссии МВФ обсудили проект государственного бюджета на 2020 год. Согласились, что он должен базироваться на реалистичных целях и отвечать договоренностям с МВФ", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По его словам, представители Миссии также отметили, что сейчас важно обеспечить независимость Национального банка Украины.

"В свою очередь призвал МВФ обратить внимание на то, что ревизия национализации Приватбанка может подорвать не только макроэкономическую стабильность, но и инвестиционный имидж Украины. Мы не должны этого допустить", - добавил Порошенко.

Политик выразил благодарность представителям Миссии за плодотворную беседу, добавив: "Мы и в дальнейшем рассчитываем на поддержку нашего государства со стороны Международного валютного фонда".

Как сообщалось со ссылкой на представителя Фонда Джерри Райса (Gerry Rice), миссия МВФ, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы миссии ожидается коммюнике.

"Один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура (framework)", – отметил он.

Райс отметил, что Фонд остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной и после парламентских выборов и смены правительства.

По его словам, миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.

Теги: #порошенко #мвф
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