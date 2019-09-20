Политика

17:37 20.09.2019

Артур Герасимов: "Европейская Солидарность" не будет поддерживать законопроект, которым миллионы украинских семей будут лишены субсидии

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Артур Герасимов: "Европейская Солидарность" не будет поддерживать законопроект, которым миллионы украинских семей будут лишены субсидии

(на языке оригинала)

Законопроект про верифікацію та моніторинг державних виплат надає право місцевим чиновникам приймати рішення про те, забрати у громадян субсидію чи не забрати, така норма закладає корупційну складову в дане питання, про це заявив під час обговорення законопроекту 1231, 1231-1 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" співголова фракції "Європейська Солідарність" у ВерховнійРаді Артур Герасимов.

"Проаналізувавши бюджет на наступний рік ми побачили, що не збільшуються ні зарплати, ні пенсії. При цьому в нас існують великі підозри, що цей закон буде використаний саме для того, аби забрати субсидії у мільйонів українських сімей. Адже згідно нього рішення про позбавлення субсидій прийматиме місцевий чиновник.

Виходить лівою рукою боремося з корупцією, а правою знову узаконюємо її. Це вкрай не вірний шлях", – сказав політик. 

Народний депутат наголосив, що представлення бюджету країни на наступний рік мало відбутися в присутності прем’єр-міністра України.

Резюмуючи Артур Герасимов закликав депутатів потурбуватись про українців, які живуть в скрутних обставинах і захистити їх право на отримання субсидій.

"Давайте коли приймаємо закони думати про те, як вони будуть впливати на життя простих українців. І не допустити того, що у мільйонів сімей будуть забрані субсидії", – зазначив парламентар. 

Теги: #евросолидарность #герасимов
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