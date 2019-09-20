Политика

16:47 20.09.2019

Посол США в ФРГ на встрече с топ-менеджером "Нафтогаза" высказался против "Северного потока-2" и поддержал энергонезависимость Украины

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Посол США в ФРГ на встрече с топ-менеджером "Нафтогаза" высказался против "Северного потока-2" и поддержал энергонезависимость Украины

Посол США в Германии Ричард Гренелл (Richard Grenell) во время своего пребывания в Киеве встретился с директором интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Фаворовым.

"Посол Гренелл подчеркнул, что США выступают против "Северного потока-2" и выразил поддержку энергетической независимости Украины", - сообщило посольство США в Украине на своей странице в Facebook в пятницу.

Теги: #нафтогаз #сша #северный_поток_2 #германия
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