Политика

16:01 20.09.2019

Главой украинской делегации в ПАСЕ стала нардеп от "Слуги народа" Ясько

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Главой украинской делегации в ПАСЕ стала нардеп от "Слуги народа" Ясько

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение члены делегации приняли на учредительном собрании.

На эту позицию претендовала также другая член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.

Заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

Ясько, 1990 г.р., закончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете, возглавляла украинское сообщество в университете, затем работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании, Украинском католическом университете, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины.

В Верховной Раде входит в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, возглавляет подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.

Теги: #пасе #кадры #слуга_народа
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