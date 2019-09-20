Главой украинской делегации в ПАСЕ стала нардеп от "Слуги народа" Ясько

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение члены делегации приняли на учредительном собрании.

На эту позицию претендовала также другая член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.

Заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

Ясько, 1990 г.р., закончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете, возглавляла украинское сообщество в университете, затем работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании, Украинском католическом университете, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины.

В Верховной Раде входит в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, возглавляет подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений.